I carabinieri di Cagliari – San Bartolomeo hanno denunciato per violazione di domicilio, invasione di edifici, danneggiamento, una 34enne e una 24enne di Cagliari. Il tutto ha origine dalla segnalazione dell’amministratrice di sostegno di una pensionata di Domusnovas.

Le due donne, nella serata del 30 gennaio scorso, si sarebbero introdotte all’interno di un’abitazione di proprietà di Area in via Samuele Utzeri, già assegnata alla donna assistita, dopo aver rotto una finestra e la porta di accesso, occupandola con la forza. Pur in maniera del tutto illegittima le abusive hanno posto tutti di fronte a uno stato di fatto che in qualche modo le avvantaggia.