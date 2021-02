Ristori una tantum in Sardegna, dopo il flop del 28 gennaio: sito ancora in tilt

Dopo il flop della settimana scorsa con il sistema andato in tilt dopo pochi minuti dall’apertura del click day, l’assessora regionale del Lavoro, Alessandra Zedda aveva chiesto agli operatori qualche giorno in più di pazienza, scusandosi personalmente per quando accaduto.

Le risorse complessive destinate ai sardi sono pari a 7,3 milioni euro, l’iniziativa ideata dalla Regione per stanziare le indennità ‘Unatantum’ destinate a lavoratori autonomi, con o senza partita Iva. I fondi sono destinati a 1000 lavoratori per circa 7mila euro a beneficiario.

Ma, anche oggi, alle 10 il sito Sardegna Lavoro era in tilt e numerose sono le segnalazioni da parte di persone che stanno provando ad accedere al servizio.