La tappa italiana dei Faith No More prevista originariamente il 6 luglio 2020 al Milano Summer Festival non potrà essere recuperata ed è stata definitivamente cancellata.

A dare la notizia è la Live Nation che informa che le richieste di rimborso del biglietto dovranno essere presentate entro e non oltre il 5 marzo 2021 rivolgendosi ai propri punti vendita.