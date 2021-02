Dopo essere andata in tilt la scorsa settimana e lo slittamento ad oggi dell’apertura del bando on line, la piattaforma SIL Sardegna “sta regolarmente registrando le domande inoltrate” e, “nonostante la lentezza del sistema, non si è verificato nessun crash tale da impedire la corretta acquisizione delle istanze”. Lo comunica l’assessora del Lavoro, Alessandra Zedda, nel giorno del caricamento delle domande dell’avviso “Indennità una tantum per lavoratori autonomi con o senza partita IVA”. Una gara per un aiuto finanziario previsto nelle legge salva imprese con uno stanziamento di 7,3 milioni di euro eventiualmente incrementabile.

“Alle ore 12, risultano pervenute correttamente 1300 domande – aggiunge l’esponente dell’esecutivo Solinas – Sono certa che i tanti che si sono lamentati ora hanno la conferma che la loro domanda sia andata a buon fine. Abbiamo chiesto ai sardi ancora un po’ di pazienza, ma sono fiduciosa che il sistema, seppur lento, continuerà a ricevere regolarmente le domande anche nei prossimi giorni”.