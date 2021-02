A Cagliari uno straniero è stato arrestato perché in possesso di passaporto falso. Si tratta di un 22enne della Repubblica di Guinea. È il secondo caso in pochi giorni, dopo il fermo di un giovane proveniente dallo stesso stato, bloccato in Questura dopo essersi presentato con passaporto falso per ottenere la modifica del permesso di soggiorno da motivi umanitari a motivi di lavoro.

Anche il 22enne si è presentato all’Ufficio stranieri per chiedere la modifica del permesso di soggiorno e anche in questo caso i poliziotti dell’Ufficio stranieri, con la collaborazione della Squadra mobile e degli specialisti della Polizia di frontiera, si sono accorti che il documento presentato era falso. Sono in corso le indagini per individuare chi sta fornendo i documenti fasulli ai migranti.