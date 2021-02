Dopo Villaspeciosa, Illorai e Villasimius, l’assessore regionale degli Affari generali, Valeria Satta, ha incontrato gli amministratori di Dualchi per presentare il programma di sviluppo e di potenziamento delle infrastrutture della Sardegna.

“È importante ascoltare le osservazioni e i suggerimenti che arrivano dai territori, utili soprattutto per una migliore stesura del Piano triennale regionale per l’informatica – ha sottolineato l’assessore Satta – Stiamo svolgendo un’intensa attività per gestire un delicato lavoro di coordinamento tra i soggetti pubblici e privati che hanno un ruolo attivo nello sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di connettività”.

“Ora – ha aggiunto l’assessore – la banda ultra larga in fibra ottica a 100 mbps è attiva anche a Dualchi, compiendo un ulteriore passo verso la digitalizzazione dell’intero territorio, che ci consentirà di erogare, a tutte le comunità isolane, i servizi previsti nella carta dei servizi del Polo strategico regionale”.

Attualmente, Comuni, enti e agenzie che hanno aderito al Polo strategico regionale sono 16, mentre i Comuni collegati in banda ultra larga sono 191.