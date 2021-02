Stanco dei continui richiami, probabilmente poco ortodossi e sicuramente irriferibili, ha colpito il suo datore di lavoro, mandandolo a finire in ospedale dove gli furono diagnosticate lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Per questo i carabinieri di Villanovafranca (Su), a conclusione di accertamenti e indagini, hanno denunciato per lesioni personali un 22enne gambiano, residente a Cagliari, regolarmente assunto come servo pastore.

I militari hanno accertato, dopo la querela di un allevatore 62enne del paese, molto noto ai carabinieri per vicende pregresse non propriamente commendevoli, e datore di lavoro del giovane africano, nello scorso mese di giugno, durante una giornata di lavoro in campagna, aveva aspramente richiamato il dipendente per errori a suo dire commessi nell’accudire il bestiame, per cui lo straniero, offeso e risentito a seguito di una diatriba e con parole irriferibili, gli si sarebbe scagliato contro, colpendolo con pugni al volto, cagionandogli lesioni guaribili in 30 giorni, per pluri-traumi maxillofacciali, come da referto del pronto soccorso dell’ospedale civile di San Gavino Monreale. Ora il 22enne dovrà rispondere dell’accusa di lesioni gravi