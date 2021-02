Controlli del territorio in tutta la Provincia Sud Sardegna e nel Cagliaritano da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari per il rispetto delle norme anti contagio da Covid-19. Stanotte a Quartu Sant’Elena, i carabinieri del Radiomobile hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari per la violazione del Decreto Legge, un 54enne quartese. I militari, intorno alle 2 hanno fermato l’uomo, mentre camminava in Via Cagliari senza una giustificazione plausibile. Gli è stata applicata la sanzione amministrativa da 400 euro.

Contemporaneamente a Cagliari, i carabinieri della Sezione Radiomobile, al termine di un controllo su strada, hanno denunciato per rifiuto di accertamento tramite esame etilometrico un 30enne di Pula, già gravato da precedenti denunce. Controllato in Via Roma mentre era alla guida di una Nissan “Micra”, con a bordo un 28enne amico tunisino, anch’egli residente a Pula e vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, questi ha rifiutato di sottoporsi ad accertamento etilometrico. La patente di guida non gli è stata ritirata subito, poiché il conducente l’aveva dimenticata a casa. Ad entrambi però sono state contestate le previste sanzioni amministrative inerenti l’essere usciti di casa in orario da “coprifuoco” in relazione alla pandemia in corso.

A Muravera, in località Costa Rei, i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Vito hanno fermato e contestato la stessa sanzione da 400 euro a un libero professionista di Selargius il quale, controllato in Via Ichnusa mentre era alla guida della sua Ford Focus, non ha saputo fornire una giustificazione idonea a giustificare la sua presenza in loco, in violazione dell’obbligo di permanenza nella propria abitazione dalle 22 alle 5.