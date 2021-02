Un intervento risolutivo della Giunta per garantire piena operatività alla task force incaricata dell’erogazione dei contributi arretrati in agricoltura. Lo chiede la Lega in un’interrogazione (prima firma Dario Giagoni) indirizzata all’assessora Gabriella Murgia. “Riceviamo ogni giorno segnalazioni di ritardi da parte di tanti operatori del comparto – spiega Giagoni – una condizione che non può più essere ignorata e richiede un serio intervento politico oltre che tecnico”.

Evidentemente, aggiunge, “qualcosa si è inceppato nella task force alle dirette dipendenze dell’assessora che aveva il compito di snellire i procedimenti per il trasferimento delle risorse”.