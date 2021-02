Ancora una denuncia per estorsione tramite un social network.

Ieri un 21enne di Monserrato (Ca), ha denunciato ai Carabinieri che il 4 febbraio scorso ha accettato l’amicizia su Instagram di una ragazza che, con la promessa di fare un gioco erotico in videochat, lo ha indotto ad arte a spogliarsi filmandolo a sua insaputa, per poi fare in modo che versasse su un conto corrente straniero ben 1200 euro, sotto la minaccia di pubblicare le immagini rubate.

Dapprima il ragazzo ha effettuato il versamento poi è riuscito ad annullarli, rivolgendosi alla sua banca. Sono in corso indagini volte all’individuazione della responsabile di questo tentativo di estorsione.