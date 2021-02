Ultimo giorno di consultazioni per il premier incaricato Mario Draghi, che stamattina vedrà Lega e M5s. Previsto un pre-vertice dei dirigenti del Movimento con Grillo, a cui dovrebbe partecipare anche Conte.

Il fondatore 5 stelle apre all’ex presidente della Bce e oggi farà parte della delegazione che lo incontrerà. Venerdì è invece arrivato il no di Fdi al governo di Draghi. Salvini chiede ministri della Lega. Renzi assicura il sostegno “a prescindere” da parte di Iv.

Ora dopo ora si consolida la maggioranza che sosterrà il governo Draghi. Sarà larga e potrebbe andare oltre il perimetro del modello Ursula: Pd, Forza Italia e Italia Viva ma anche i 5S e LeU ci stanno e i segnali di apertura da parte della Lega sono sempre più netti. Matteo Salvini si smarca dall’alleata Meloni, che non voterà la fiducia al nuovo esecutivo: il leader leghista fa addirittura intendere di volere entrare nella squadra, con tanto di ministri. E scende in campo direttamente Beppe Grillo nel tentativo di far virare definitivamente i cinquestelle: il fondatore del Movimento approda a Roma ed è pronto a partecipare alle consultazioni.