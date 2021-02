Un 43enne è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri per detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di droga: l’uomo si era reso colpevole di aver realizzato in una stanza della sua abitazione una serra per coltivare la marijuana, ma è stato scoperto.

Il blitz è scattato questa mattina a Sanluri. I carabinieri, dopo aver bloccato in strada l’uomo, hanno perquisito la sua abitazione, trovando 150 grammi di marijuana, 27 piante di cannabis indica alte anche 1,5 metri e del peso complessivi di 10 chili, otto lampade alogene, due cappe aspiranti, un timer, otto variatori di corrente e un deumidificatore, tutto utilizzato per realizzare la serra. Il 43enne adesso si trova ai domiciliari in attesa del processo.