Tentato assalto armato al Bancomat dell’Ufficio Postale di Orgosolo intorno alla mezzanotte di ieri: due o tre malviventi hanno posizionato una bombola di gas vicino allo sportello e hanno cercato di far saltare il Bancomat dell’Ufficio in via Nuoro. Il colpo, però, è fallito perché la bombola non è esplosa.

I malviventi prima di scappare nella strada provinciale, che conduce al capoluogo barbaricino, hanno sparato due colpi di fucile sul monitor danneggiandolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Orgosolo, diretti dal comandante Carlo Castellucci, per i rilievi. Subito dopo sono arrivati gli artificieri dal Comando Provinciale di Nuoro per mettere in sicurezza il posto.

A dare l’allarme ai militari del paese barbaricino sono stati gli operatori dell’istituto di Vigilanza di Poste Italiane, che vedevano dai circuiti dell’impianto di videosorveglianza, due o tre uomini travisati aggirarsi vicino al Bancomat. Gli investigatori stanno analizzando in queste ore i contenuti delle telecamere presenti. A Orgosolo è caccia all’uomo con posti di blocco e interrogatori.