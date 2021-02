Rinviata, causa coronavirus, la partita Olbia-Pro Sesto, prevista inizialmente per domenica 7 febbraio allo stadio Nespoli di Olbia: alcuni giocatori della Pro Sesto sono infatti risultati positivi al Covid-19.

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ringrazia e applaude la disponibilità del presidente dell’Olbia Alessandro Marino: “Ci sono degli atti che sono più importanti rispetto alla conquista di tre punti: sono quelli che fanno crescere la reputazione e che consentono di acquisire meriti che nessun regolamento può dare. Questo è, oggi, il merito del presidente dell’Olbia Alessandro Marino. Il Covid-19 colpisce alcuni calciatori della Pro Sesto e il presidente Marino manda un segnale importante di cosa debba essere il calcio – sempre ed ancor di più in periodo di pandemia – consentendo il rinvio della partita. Non si assiste sempre a episodi di questa qualità. Abbiamo vissuto giornate in cui il calcio ha perso la faccia. Grazie presidente Alessandro Marino: oggi ci consenti di essere orgogliosi della Lega Pro”.