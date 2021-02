La Sardegna ormai da anni è diventata casa anche per circa duecento lituani. Nati nel paese baltico ricco d’ambra i lituani hanno scelto la Sardegna per lavoro, studio, ma più spesso per amore. Alcuni di loro vivono a Cagliari e dintorni da oltre vent’anni, altri hanno scelto la Sardegna più recentemente dopo una breve vacanza, colpiti dalla bellezza della sua natura, dalla ricchezza della sua storia e, non ultimo, dal buon cibo e piacevole temperatura tutto l’anno.

Nel 2013 è nata la Comunità Lituana in Sardegna, che fa parte della Comunità Lituana in Italia ormai spalmata sulle quattordici regioni italiane. Questo fine settimana, per festeggiare i 103 anni della Restaurazione dello Stato Lituano, alcuni membri della Comunità dell’Isola si sono incontrati sul litorale di Quartu. Osservando tutte le precauzioni anticovid e muniti di quasi quattrocento bandierine giallo, verde e rosso – il tricolore lituano – hanno formato sulla spiaggia la parola Lietuva (Lituania) avvolto in un gigantesco cuore.

“Per noi la Sardegna ormai è la nostra casa, ma il nostro cuore batte sia per i Quattro Mori che per il tricolore lituano. Per questo abbiamo voluto festeggiare il compleanno della nostra patria nel posto più bello della nostra casa – la spiaggia del Poetto” – dice la presidente della Comunità Lituana in Sardegna Daiva Lapenaite, che da vent’anni vive a Quartu. La presidente della comunità e giornalista D. Lapenaite confessa che questo breve flash mob è stato particolarmente emozionante anche grazie all’attenzione dei curiosi: “Mentre stavamo formando il nome della Lituania sulla spiaggia, si sono avvicinate diverse persone, famiglie con bambini, incuriositi proprio dai colori vivaci delle bandierine lituane. È stato davvero piacevole condividere con loro il motivo di questo breve flash mob, ricevere complimenti e auguri per la festa. La Sardegna è un posto meraviglioso, ma chi lo rende speciale sono proprio le persone.”

E, come ciliegina sulla torta, nel golfo, vicinissimo alla riva di Margine Rosso, sono apparsi due delfini.