Droga: traffico tra Serramanna e i paesi limitrofi del Medio Campidano, 2 arresti e 7 denunce

Sequestrati circa 7 kg di droga e 5000 euro Operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sanluri che alle prime luci dell’alba hanno stroncato un vasto traffico di droga tra Serramanna e Sanluri.

I 30 militari della Compagnia di Sanluri, insieme ai colleghi delle unità cinofile dello Squadrone Elitrasportato Cacciatori di Sardegna e altri 2 cinofili del Nucleo di Cagliari, hanno eseguito 7 perquisizioni, notificato informazioni di garanzia a carico altrettante persone di Serramanna.

Si tratta di Z.M., 30enne, trovato in possesso di un barile con all’interno kg 6,300 di infiorescenze essiccate di marijuana, M.S.38enne, sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di 170 infiorescenze essiccate di marijuana, 2 di hashish, 0,5 d cocaina e 1100 euro in contanti, A.F.34enne, trovato in possesso di 3500 euro contanti, M.S., 38enne, trovato in possesso di 1 grammo di cocaina e 265 euro in contanti; E.G., 33enne sorpreso con 20 grammi di marijuana.

Perquisiti anche M.M.47enne ed L.C.48enne. In base ai sequestri di droga e dei materiali trovati, sono stati arrestati Z.M. e M.S. I restanti 5 sono stati denunciati a piede libero. Con le indagini svolte i carabinieri hanno appurato che i 7 sarebbero il riferimento nella piazza di spaccio nelle aree di Serramanna e del Medio Campidano.

I due arrestati sono stati portati nelle loro abitazioni agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.