Si alza il sipario sul grande spettacolo dei Mondiali di sci alpino a Cortina d’Ampezzo. Dall’8 al 21 febbraio le piste italiane ospitano i migliori sciatori al mondo, a caccia del titolo iridato che rappresenta l’obiettivo principale del 2021 in attesa delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, una tabella di marcia serrata con 12 gare in 14 giorni.

Ieri la rassegna ha preso il via con la cerimonia di apertura, mentre su Cortina nelle ultime ore è caduta un’abbondante nevicata.

l calendario

Come detto, sarà un calendario fitto con 12 gare in 14 giorni. La prima settimana di gara sarà dedicata alle prove veloci e alle combinate, la seconda ai paralleli, singolo e a squadre, e alle discipline tecniche. Si parte lunedì 8 febbraio con la combinata alpina femminile, primo di tre giorni di gara con i due superg martedì e la combinata maschile mercoledì.

Orari tv

L’Intera rassegna sarà trasmessa in diretta sia in chiaro che a pagamento. Sulla tv di stato tutte le gare in diretta con studi pre e post gara con 150 ore live totali tra Rai 2 e Raisport Hd (canale 57).