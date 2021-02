Cagliari: spacciava da casa, sorpreso con armi finte e droga, arrestato un 51enne a Is Mirrionis

I poliziotti della sezione “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno arrestato un 51enne cagliaritano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una indagine gli agenti hanno avuto notizia che l’uomo detenesse illegalmente un’arma, ma allo stesso tempo erano a conoscenza dell’attività di spaccio che aveva messo in piedi dall’interno del palazzo nel quartiere di Is Mirrionis.

E’ stato quindi fermato e sottoposto ad un controllo, poi esteso alla sua abitazione, all’interno della quale sono stati trovati circa 214 grammi di marijuana, 7 di eroina, circa 4 di cocaina e 740 Euro in contanti, insieme a materiale utile al confezionamento delle dosi destinate alla vendita al dettaglio. Un ulteriore accertamento è stato esteso alle cantine dello stabile a lui in uso, dove sono state trovate 2 pistole scacciacani, una modello revolver e l’altra di tipo semiautomatica, perfette riproduzioni di quelle reali.

L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio e trattenuto presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattina di oggi si terrà l’udienza direttissima.