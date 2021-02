La consigliera del Pd Rossella Pinna ha presentato un’interrogazione, nella chiede al governatore “a quali esperti stia facendo riferimento per quanto riguarda le campagne di vaccinazione anti Covid e di screening test e quali siano le sue intenzioni rispetto alla ricostituzione di un Comitato tecnico scientifico, o se invece ritenga di poter prescindere da un supporto scientifico”.

Pinna parla di “campagne di screening test annunciate ed effettuate con modalità inusuali, con strumenti e tempistiche poco efficaci ed efficienti”. Quanto alla vaccinazione, “va a rilento certamente a causa delle difficoltà nella distribuzione dei vaccini da parte delle case produttrici, ma anche per la poca chiarezza con cui non sono ben definite le modalità e i criteri di somministrazione”. Insomma, conclude l’esponente dell’opposizione, “che si stia procedendo per tentativi ed errori è di tutta evidenza”.