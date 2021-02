Controlli della Questura di Sassari per il rispetto delle norme anti-Covid nei principali comuni della Provincia , fra cui Tempio e Ozieri. La Polizia ha controllato oltre 1300 persone e 50 esercizi pubblici, con conseguente identificazione degli astanti e delle persone presenti all’esterno dei bar. Durante le verifiche gli agenti hanno riscontrato alcune irregolarità come l’assembramento di persone e il mancato utilizzo delle mascherine che hanno portato oltre alla contestazione di sanzioni amministrative elevate nei confronti dei titolari, nonché alla temporanea chiusura di 5 attività. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative da 400 euro in su, in violazione della normativa di contrasto alla diffusione epidemiologica nei confronti di 20 persone.

Nel centro storico di Sassari, dove in un mini market, già sanzionato nel dicembre scorso, sono state trovate 10 persone, tutte sprovviste di mascherine e senza rispettare il distanziamento sociale, pertanto è stata disposta la sospensione dell’attività per la durata di 5 giorni. Ad Ozieri, sono stati segnalati alla Prefettura alcuni avventori e chiuse temporaneamente tre bar, per violazione alla vigente normativa sul Covid-19