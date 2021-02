L’Enas, Ente acque della Sardegna, eseguirà martedì 9 febbraio, dalle 7 alle 23, un ulteriore intervento di manutenzione straordinaria lungo l’acquedotto Coghinas 2, che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Monte Agnese (Alghero) e Castelsardo. I lavori dell’Enas comporteranno il blocco del rifornimento di acqua grezza negli impianti e di conseguenza sarà sospesa la produzione di acqua potabile per i centri interessati.

“Per far fronte a questa nuova sospensione con pochissimo preavviso – è detto in una nota di Abbanoa – i tecnici di Abbanoa hanno dovuto approntare un nuovo piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile. Già in queste ore sono state avviate le manovre in rete per accumulare maggiore risorsa per far fronte alla lunga interruzione da parte di Enas: operazioni che proseguiranno durante la notte”.

“Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni”.