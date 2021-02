“Al termine dei lavori viale Marconi avrà due corsie di marcia in direzione Cagliari e le corsie preferenziali in entrambi i sensi di marcia, che renderanno i moderni filobus CTM più competitivi dell’auto anche in termini di tempi di percorrenza e non solo in termini di risparmio di tempo per non cercare parcheggio, di denaro in termini di carburante e sosta a pagamento e di stress. Le preferenziali permetteranno di ridurre i tempi di intervento dei mezzi di soccorso (i Vigili del Fuoco e la Polizia hanno le loro caserme proprio in viale Marconi e la via è percorsa da numerose ambulanze) senza più esser costretti a inevitabili ma pericolose manovre di sorpasso in contromano delle colonne dei veicoli fermi in coda. Come tutti i lavori, inevitabilmente ci sono dei disagi, ma fino alla conclusione di essi non si può fare alcuna valutazione della viabilità”, è quanto scrive, in una nota stampa, Michele Vacca, referente del Sud Sardegna di UTP (associazione Utenti Trasporto Pubblico).

“I disagi possono però esser ridotti sin da subito riorganizzando il trasporto pubblico scindendo le linee CTM 30 e 31 che attualmente sono due circolari che vanno in senso inverso – prosegue Vacca nel comunicato – la linea 30 si potrebbe far andare e tornare da piazza Matteotti a via Brigata passando in entrambi i sensi a Quartucciu e Selargius, mentre la 31 farebbe il percorso diretto tra Cagliari e Quartu in entrambi i sensi. Senza alcun bisogno di linea di alimentazione o altra infrastruttura il 31 arrivato alla rotonda di viale Colombo potrebbe percorrere tutto il viale fino alla rotatoria di via San Benedetto e tornare indietro grazie alle batterie di nuova generazione di cui i nuovi filobus sono dotati. Questo permetterebbe di servire molta più utenza senza bisogno di cambi”.

“Con una spesa di appena 50.000/70.000€ si potrebbe costruire in piazza IV Novembre un punto di ricarica come quello presente all’Ospedale Marino e i filobus in marcia autonoma potrebbero servire anche la zona di via San Benedetto e via Fiume. – conclude il referente del Sud Sardegna di UTP – Eliminato il passaggio per la strettoia del centro storico di Selargius che limita l’utilizzo di mezzi lunghi si potrebbero impiegare nella linea 31 dei filobus snodati da 18 metri e addirittura sperimentare i filobus col doppio snodo, lunghi 24 metri che stanno avendo un ottimo successo in tante città europee e sono in sperimentazione in Italia. Essi con un costo di un terzo rispetto a un tram, hanno la stessa capienza e non hanno bisogno di costruire apposite infrastrutture”.