In atteso dell’uscita del nuovo album previsto in primavera, i Cannibal Corpse hanno pubblicato per la Metal Blade Records il brano “Inhumane Harvest” che anticipa l’album “Violence Unimagined“.

I Cannibal Corpse, che tornano così in scena a 3 anni di distanza dal precedente “Red Before Black“ hanno in programma, non appena sarà superato il Covid, un maxi tour mondiale.