In Sardegna la Fase 1 vaccinale dei soggetti coinvolti, ossia operatori socio-sanitari, ospiti e dipendenti di Rsa, sta per concludersi. In base alle stime fatte dal commissario straordinario di Ats Massimo Temussi sono settemila – esclusi gli over 80 – le persone a cui deve essere ancora somministrato il farmaco anti-Covid, in particolare tra il personale delle Residenze per anziani e centri diurni senza direttori sanitari. Prevista a breve anche l’immunizzazione dei medici di famiglia. Su 1200 devono ancora ricevere il vaccino in 350 (il 25%) concentrati prevalentemente nell’area metropolitana di Cagliari.

Per quanto riguarda gli over 80, e la possibilità di prenotarsi per la vaccinazione, Temussi ha spiegato di essere in attesa delle direttive dell’assessorato della Sanità. L’assessore alla Sanità Mario Nieddu ha detto che è stata “già predisposta la piattaforma web del Centro unico prenotazioni”. Secondo il piano di vaccinazione dell’Ats su cui Temussi ha riferito in commissione Sanità del Consiglio regionale, sono 160.343 i soggetti coinvolti nella prima fase (personale socio-sanitario, Rsa, over 80) ai quali sono destinati esclusivamente vaccini Pfizer e Moderna. Oggi arriveranno le prime settemila dosi di farmaco AstraZeneca destinato all’immunizzazione della popolazione coinvolta nella Fase 3: si tratta di 115.196 abitanti che comprendono personale docente e non docente nelle scuole under 55, forze armate e di polizia under 55, personale di penitenziari, luoghi di comunità e altri servizi essenziali, sempre under 55. La Fase 2 riguarda in Sardegna ben 528.762 abitanti: persone estremamente vulnerabili, anziani tra i 75 e i 79 anni, persone tra i 70 e i 74 anni, persone vulnerabili under 70, la popolazione tra i 60 e i 69 anni senza rischi specifici, persone tra i 55 e i 59 anni senza rischi specifici. A queste categorie sono destinati i vaccini Pfizer e Moderna. La Fase 4 riguarda il resto della popolazione over 16 anni a cui saranno somministrati i farmaci delle diverse case a seconda della disponibilità.