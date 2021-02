Incidente stradale questa mattina a Pirri.

Un furgoncino condotto da un 49enne, arrivato all’incrocio fra via Sole e via Ampère si è scontrato con una bicicletta guidata da un cinquantenne di Selargius. Il ciclista è rovinato per strada ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso del Policlinico di Monserrato. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale intervenuta per i rilievi di legge.