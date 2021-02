In riferimento all’articolo dal titolo “Petrolio dell’Isis nelle raffinerie sarde,

nuove perquisizioni in Svizzera”, pubblicato in data 4 febbraio 2021, in qualità di legale della società Petraco Oil Company SA, desidero fornire alcune precisazioni al fine di esigere la rettifica immediata delle molte inesattezze e falsità contenute nell’articolo in

questione.

Ferma restando, come verrà opportunamente provato nelle sedi opportune, la totale

estraneità di Petraco Oil Company e dei suoi dipendenti rispetto alle ipotesi

d’accusa in relazione alle quali sta indagando la Procura della Repubblica di

Cagliari, preme innanzitutto evidenziare che, contrariamente a quanto da Voi

riportato – “dopo le perquisizioni alla Saras ora è la volta degli uffici in Svizzera

della Petraco Oil Company” – non vi è stata alcuna recente attività di perquisizione

presso gli uffici della Petraco in Svizzera nell’ambito dell’indagine suddetta, di cui

la Vostra testata ha già dato notizia in data 8 ottobre 2020: le uniche perquisizioni

nei confronti di tale società, sono avvenute contestualmente a quelle che hanno

riguardato gli uffici di Saras, in data 30 settembre 2020, circostanza già

ampiamente riportata dalla stampa locale e nazionale.

La falsa notizia di “nuove perquisizioni in Svizzera” appare volta, invece, ad

ingenerare in chi legge l’erroneo convincimento che l’indagine in corso si sia

arricchita di nuovi elementi di sospetto nei confronti della società Petraco Oil

Company, così contribuendo ad arrecare alla società ulteriori danni di immagine e

reputazionali, che si sommano a quelli, già significativi, patiti fino ad oggi a causa

dei vari articoli di stampa che si sono occupati, in modo superficiale e

sensazionalistico, della vicenda.

Inesatte ed imprecise sono poi le affermazioni sulla provenienza del petrolio

oggetto dell’indagine – “i finanzieri ritengono inoltre che il carico sia arrivato

direttamente dall’Iraq, senza mai passare dalla Turchia” – e quelle relative al

coinvolgimento dell’Isis nella commercializzazione dello stesso – “a muoverlo

sarebbe stati piuttosto i curdi e prima ancora i terroristi Isis” – che non trovano

alcun riscontro negli atti di indagine.

La ricostruzione dell’indagine da Voi offerta nell’articolo, imprecisa in alcuni

punti e completamente falsa in altri, consente in effetti di affermare che,

contrariamente a quanto l’autore intendere far trasparire attraverso i vari

virgolettati presenti nell’articolo, la fonte delle notizie riportate non siano atti di

indagine di cui sarebbe entrato in possesso ma, bensì, altre notizie di stampa

intervenute sul tema, liberamente rielaborate con il fine di ridare risalto alla

vicenda, anche a costo di inventare la notizia circa nuove perquisizioni avvenute

presso la sede di una delle società coinvolte.

Orbene, come è noto, nel nostro ordinamento l’esercizio del diritto di cronaca

giornalistica incontra un limite invalicabile innanzitutto nella verità delle notizie

riportate, che si traduce nel dovere del giornalista di verificare le informazioni

ottenute dalle sue fonti, al fine di accertare la fondatezza di quanto divulgato: è

evidente che, nel caso dell’articolo in esame, tutto ciò non è avvenuto, con la

conseguenza che sono state diffuse una serie di notizie false che ledono sia

l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti che l’interesse privato a che non siano

pubblicate notizie false idonee a lederne l’immagine e la reputazione.

Tanto premesso, si richiede di rettificare urgentemente e con effetto immediato

quanto riportato nell’articolo “Petrolio dell’Isis nelle raffinerie sarde, nuove

perquisizioni in Svizzera” del 4 febbraio 2021, confermando che, in ogni caso, la

società Petraco Oil Company si riserva di intraprendere in ogni sede tutte le azioni

che si riterranno idonee alla tutela della propria immagine e reputazione e ad

ottenere il dovuto risarcimento dei danni già patiti a causa della pubblicazione di

notizie false.