I carabinieri di Riola Sardo (Or), a seguito di una segnalazione arrivata in caserma da parte di privati cittadini sono intervenuti in una casa colonica a Baratili San Pietro dove hanno trovato 8 cani di razza Dogo Sardo, di cui 6 cuccioli, tutti con orecchie e coda tagliate.

I militari hanno richiesto l’intervento dei veterinari della Assl di Oristano e hanno proceduto al sequestro degli animali ed hanno denunciato il proprietario per maltrattamenti di animali, alla procura della Repubblica di Oristano.