David Ellefson, il bassista dei Megadeth ha rilasciato nei giorni scorsi un intervista alla TotalRock Radio dove ha annunciato il possibile posticipo dell’uscita del nuovo album:

“Stiamo lavorando al nostro sedicesimo album e lo stiamo completando proprio ora. Abbiamo in programma un grande anno di tour: festival in Europa; il grande ‘The Metal Tour Of The Year‘, con i Lamb of Goid è stato riprogrammato per luglio e agosto di quest’anno; il Rock In Rio in Brasile a settembre. E’ tutto confermato, ma dipende dal COVID-19, sfortunatamente. Quindi c’è questo terzo fattore in gioco, anche stiamo facendo del nostro meglio per aggirare questo problema.

Lo stesso per quanto riguarda la pubblicazione del nuovo album dei Megadeth. Vogliamo essere in grado di andare in tour e promuoverlo. Non ha senso pubblicare un nuovo disco nel mezzo di una pandemia e non poter supportarlo con un tour. Quindi, se questo significa che dobbiamo rimandare le cose in modo che si possa presentarlo e supportarlo efficacemente con un tour, allora sono sicuro che verrà presa quella decisione… Onestamente, queste sono decisioni che aggiorniamo più o meno settimanalmente”.