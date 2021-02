Billy Idol e Miles Cyrus al Super Bowl di fronte a 7.500 spettatori vaccinati

In occasione del Super Bowl, la finale NFL che ha visto i Tampa Bay Buccaneers battere i Kansas City Chiefs al Raymond James Stadium di Tampa, la popstar Miley Cyrus si è esibita prima del match.

Lo show, che è stato trasmesso in diretta su TikTok, si è svolto di fronte a 7.500 operatori sanitari vaccinati, invitati dalla NFL in segno di ringraziamento per l’impegno nei mesi di pandemia.

Durante lo show l’artista è stata raggiunta sul palco da Billy Idol per suonare insieme due brani “Night Crawling” e “White Wedding“.