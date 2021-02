In Veneto sono arrivate altre tre proposte di acquisto di vaccini, dopo le due già giunte alla Direzione regionale Sanità. Lo ha riferito oggi il presidente Luca Zaia.

“Il dottor Flor (il dg della sanità regionale, ndr) sta andando avanti. Abbiamo l’obbligo di riservatezza, inutile illudere i cittadini finchè non abbiamo accertato tutto. Sarà perché abbiamo dato l’immagine di essere sempre in linea con le ultime novità. Ci propongono anche lo Sputnik e il vaccino cinese, ma finché non vengono approvati dall’Ema non si fa nulla. Flor ha voluto concretizzare con un’azienda per un accordo scritto, vedremo che contratto arriverà”. Sull’eventuale acquisto “avremo sempre un’interlocuzione con il Ministero. E se le carte non sono a posto non si procede di un millimetro”.

“Semmai si concretizzasse – ha poi aggiunto Zaia – la quantità potrebbe interessare due o tre regioni”. Oltre l’Emilia Romagna “anche il Friuli Venezia Giulia potrebbe essere una delle regioni interessate. Le quantità prevederebbero più realtà, perché la quantita minima obbligatoria per la vendita è rilevante”.