Alteria, al secolo Stefania Bianchi, ha pubblicato nei giorni scorsi il suo terzo album da solista.

Nota non solo per la sua attività come rockwoman ma anche per la conduzione di programmi musicali e DJ.

Ex leader dei NoMoreSpeech, si è lanciata nella carriera da solista nel 2013, da allora ha pubblicato “Encore” poi “La vertigine prima di saltare” e ora “Vita Imperfetta” uscito lo scorso 5 febbraio.