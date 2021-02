Bad Religion pubblicano un nuovo brano “Emancipation Of The Mind”

La storia del punk torna con un nuovo brano, infatti i Bad Religion nei giorni scorsi hanno pubblicato “Emancipation Of The Mind“, un inedito registrato durante le sessioni dell’album “Age Of Unreason”.

“Penso che la canzone sia una vera celebrazione dei valori di illuminazione che possono essere coltivati attraverso l’apprendimento entusiasta e l’apertura mentale“, afferma il co-autore e cantante Greg Graffin. “Così spesso ci viene detto cosa pensare. Ma imparare a pensare (invece di imparare cosa pensare) è un vero sentimento di emancipazione dai vincoli dell’indottrinamento che sono così comuni nella nostra società.“