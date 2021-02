Intervento dei Vigili del fuoco di Sassari, intorno alle 14, per il soccorso di persone in località Ochetta nel comune di Ozieri.

Tre persone, tentando di attraversare un corso d’acqua con un grosso fuoristrada, sono rimaste intrappolate all’interno del mezzo, nel fiume.

Prontamente si è recata sul posto la squadra dal distaccamento di Ozieri, i sommozzatori e l’Elicottero Drago 61 che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area e del recupero degli occupanti del veicolo. L’intervento è ancora in atto per il recupero mezzo.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri della stazione di Ozieri.