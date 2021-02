Nel corso della notte i Carabinieri di Sant’Antioco e del Radiomobile della Compagnia di Carbonia hanno arrestato in flagranza del reato per violenza privata e danneggiamento aggravato un meccanico 47enne antiochense, con precedenti e denunciato per concorso in violenza privata un compaesano 41enne, muratore. I due uomini, intorno alle 20,50, si trovavano a bordo dell’auto del 47enne, ed hanno inseguito e sorpassato ripetutamente la macchina guidata dalla ex moglie intimidendola e costringendola a fermarsi sulla via Nazionale, a Sant’Antioco.

Una volta raggiunto il loro intento e costretta la donna a fermarsi, il 47enne è uscito dalla sua macchina ed ha iniziato a pestare sull’auto della donna con un martello, danneggiando il parabrezza ed il lunotto laterale. La 40enne, spaventata, è comunque riuscita a chiamare il 112 e richiedere l’intervento dei Carabinieri che poco dopo hanno trovato i due nelle immediate vicinanze della casa della donna.

I Carabinieri li hanno quindi fermati e perquisiti e hanno trovato dentro la macchina del 47enne il martello utilizzato per compiere il danneggiamento. L’uomo è stato quindi arrestato e portato nella sua abitazione agli arresti domiciliari e, stamani, nel corso della direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e nell’attesa del dibattimento che si celebrerà il 18 febbraio prossimo, gli è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nel raggio di 200 metri.