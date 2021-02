La squadra di pronto intervento “1A” dei Vigili del Fuoco del comando è intervenuta in via Santa Suja a San Sperate per un grosso ramo che si è spezzato restando in bilico sui cavi elettrici in tensione. La causa molto probabilmente è da attribuire alla pioggia e alle raffiche di vento che nel pomeriggio hanno interessato la zona.

Gli operatori, con il supporto di un’autoscala e motoseghe in dotazione come attrezzature di intervento, hanno provveduto al taglio del grosso ramo liberando e mettendo in sicurezza l’area e la sede stradale. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di San Sperate per gestire la viabilità e una squadra Enel che al momento delle operazioni di messa in sicurezza ha interrotto temporaneamente l’energia elettrica.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.