Gli Iron Maiden sono tra gli artisti nominati quest’anno per l’ingresso nella Rock And Roll Hall of Fame.

Gli altri artisti nominati quest’anno sono Rage Against the Machine, Foo Fighters, JAY-Z, Kate Bush, Chaka Khan, DEVO, The Go-Gos, Carole King, New York Dolls, Tina Turner, Dionne Warwick, Fela Kuti, Mary J. Blige, Todd Rundgren e LL Cool J.

La scelta su chi entrerà nella Hall of Fame sarà il risultato del voto di una giuria di oltre 1000 persone tra musicisti, storici e membri dell’industria musicale, insieme ad una componente di voto dei fan; ulteriori informazioni a riguardo possono essere trovate qui.

Le votazioni del pubblico, che verranno affiancate a quelle della giuria per l’elezione dei vincitori, sono aperte via www.rockhall.com.

I vincitori verranno resi noti a maggio, mentre la cerimonia di introduzione si terrà nell’autunno 2021 a Cleveland.