Su richiesta della Regione – azionista di maggioranza – l’assemblea degli azionisti (Regione e 342 Comuni) è convocata per martedì 16 febbraio, alle 11, nel Teatro Doglio in via Logudoro a Cagliari. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2019 e la nomina di un consigliere d’amministrazione, dopo le dimissioni dell’Amministratore delegato e di un consigliere.

Per quanto riguarda il bilancio, la gestione operativa nel 2019 si è confermata positiva come nei precedenti esercizi. Sono stati contenuti i costi caratteristici a livelli inferiori al 2002 (206 milioni di euro rispetto ai 233 milioni dell’anno zero del Piano d’Ambito a moneta corrente) ed è stato raggiunto un margine operativo di esercizio (sottraendo i costi operativi ai ricavi da vendita) positivo per 62 milioni, con una differenza significativa rispetto all’esercizio 2002, quando, con la somma delle precedenti gestioni, il margine operativo di esercizio risultava negativo per 66,5 milioni di euro.

L’esercizio del 2019 chiude, però, con un risultato negativo di circa 10 milioni di euro per effetto dell’apprezzamento del contenzioso relativo ai conguagli regolatori pregressi il cui trend nei tribunali di primo e secondo grado ha mostrato un andamento generalmente negativo (330 cause perse) sebbene non possa ancora dirsi consolidato. Per questo motivo, in via del tutto prudenziale, è stato incrementato il fondo di svalutazione dei crediti di circa 19 milioni di euro che ha portato il risultato “tecnicamente” in negativo.

Peraltro, la perdita di esercizio di 10 milioni incide solo marginalmente (circa il 3%) sulla consistenza del patrimonio netto dell’azienda che ammonta a ben 330 milioni di euro: sarà coperta senza alcuna incidenza sull’operatività aziendale e sui bilanci dei soci.

Le gare indette sono state 91 per un valore di oltre 182 milioni di euro. Quelle aggiudicate, per un valore di oltre 179 milioni di euro, sono state 174: di queste, ben 89 (pari al 78%) sono state assegnate a imprese sarde in forma singola oppure in raggruppamenti temporanei d’imprese o di professionisti. Gli investimenti eseguiti nel 2019, ovvero le opere realizzate nell’anno in esame, ammontano a 108,59 milioni di euro.