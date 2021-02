Devono scontare complessivamente 18 anni di reclusione per traffico e spaccio di droga. Ieri la polizia ha arrestato quattro persone, una di 28 anni, due di 27, oltre a una ragazza 24enne.

I quattro erano stati coinvolti nel 2016 in diverse operazioni antidroga condotte dalla polizia che avevano smantellato diversi gruppi criminali specializzati nello spaccio di stupefacenti nel quartiere San Michele. I quattro adesso si trovano in carcere a Uta per scontare le rispettive pene. La condanna definitiva è stata emessa a seguito dell’operazione della Squadra Mobile “Colombi e Sparvieri”, che ha visto la sua origine nel giugno 2016 e terminata nel settembre dello stesso anno.