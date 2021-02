E’ morto a 78 anni lo storico Guido Clemente, già ordinario all’Università di Firenze che dà notizia della scomparsa esprimendo cordoglio, considerato uno dei massimi studiosi internazionali di storia romana, ricorda lo stesso Ateneo. È stato anche, dal 1995 al 1999, assessore alla cultura di Palazzo Vecchio, quando il Comune era guidato dal sindaco Mario Primicerio: in quella veste fu tra i fondatori dell’Estate fiorentina. Tra i suoi incarichi anche quello di direttore dell’Istituto italiano di cultura a San Paolo (Brasile) dal 2001 al 2005.

Originario di Sassari, Clemente aveva iniziato la carriera accademica a metà degli anni ’60 nell’Università di Cagliari, insegnando storia greca e romana. È stato poi docente alla Scuola Normale Superiore di Pisa, come assistente di Arnaldo Momigliano, e all’Università di Pisa. A Firenze ha insegnato storia romana dal 1976 al 2006. Presidente dell’Opera Universitaria per il diritto allo studio (1977-1979), Clemente è stato presidente del corso di laurea in lettere dal 1979 al 1983 e preside della facoltà di lettere e filosofia dal 1983 al 1995.

Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco Dario Nardella: “Era un amico prima che un collega di università, un esimio studioso e un politico appassionato. La sua scomparsa mi amareggia e lascia un grande vuoto anche a livello nazionale. Negli anni di lavoro da assessore ha avuto come obiettivo quello di fare di Firenze una delle capitali internazionali della cultura, valorizzando il suo patrimonio artistico ma anche creando iniziative di pregio e richiamo come per esempio l’Estate fiorentina”.