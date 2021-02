Di Battista: “Lascio il M5s, non posso accettare un governo con questi partiti”

Di Battista lascia i 5 Stelle dopo il voto di Rousseau che ha aperto al Governo Draghi.

“La mia coscienza politica non ce la fa più – spiega Alessandro Di Battista durante una diretta Facebook – da diverso tempo non sono in accordo con alcune scelte del M5S, è più che legittimo. Non posso far altro che farmi da parte. Da ora in poi non parlerò più a nome del Movimento 5 Stelle anche perché in questo momento il Movimento non parla a nome mio”.

“Ringrazio Beppe Grillo è lui che mi ha insegnato anche a prendere scelte controcorrente e oggi non posso far altro. Non ce la faccio ad accettare un M5S che governa con questi partiti”, conclude Di Battista.