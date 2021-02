Coincidenze?

Se ricordate bene, agli inizi di quella guerra, qualcuno aveva provato ad abbozzare l’ipotesi che quel gasdotto c’entrasse qualcosa con l’origine del conflitto.

Qualcuno la domanda se l’era posta – ma perché tutto lo schieramento atlantico in blocco ha preso le parti dei ribelli, pur sapendo della preponderante presenza degli islamisti integralisti tra questi? E come mai un Paese come la Siria, poco tempo prima ritenuto una perla di integrazione e apertura, con un Presidente considerato un modello di cultura, e una First Lady chiamata dai media ‘La Rosa del Deserto’, ad un certo punto è stato additato a paria e una campagna mediatica tambureggiante gli si è scatenata contro? Ve li ricordate Bashar al-Assad e la moglie Asma invitati a tutte le corti d’Europa? E quando si incontrò con Napolitano, presentato come modello di civiltà? Poco dopo gli chiusero l’ambasciata e tutti i diplomatici siriani vennero cacciati da Roma come ‘persona non grata’.

In realtà, come cercava di spiegare Assad da tempo, gli attriti con l’Occidente erano iniziati ben prima della guerra civile, ma anche prima della scelta del gasdotto. In questa intervista che linkiamo vediamo lo stesso Presidente siriano spiegare a Charlie Rose per quale motivo le relazioni andassero peggiorando. Era il 2006.

I problemi erano quindi iniziati, secondo la ricostruzione dello stesso Assad molto prima della guerra, quando la Siria negò la collaborazione agli USA in occasione della seconda guerra in Iraq. Poi le relazioni andarono peggiorando con il sostegno politico ad Hezbollah, nemici giurati di Israele, e affossate definitivamente man mano che diveniva evidente la preferenza per l’alleato russo piuttosto che americano. Aumentando diffidenze e discordia, è chiaro che Assad optò alla fine per il gasdotto iraniano, null’altro che parte della inevitabile escalation. La primavera araba si trasformò in guerra civile per ‘induzione’ e i media arrivarono a giochi fatti solo per sostenere la tesi degli alleati atlantici con tanto di White Helmets e i vari Saviano da Fazio in prima serata che si sforzarono di spiegarci quanto fosse turpe il regime siriano e la Monica Maggioni che fece la famosa intervista esclusiva proprio ad Assad me che la sua stessa RAI le censurò perché le venne fin troppo bene.