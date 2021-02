Avevano, come spesso accade, organizzato una bottega ben assortita per lo spaccio casalingo, a Is Mirrionis. Ma i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari sono riusciti a saperlo ed hanno organizzato il blitz.

Ieri mattina infatti la squadra “Falchi”, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine ‘Sardegna’ lo hanno sorpresi e arrestati. Si tratta di un 43enne e di una 30enne, entrambi pregiudicati cagliaritani, accusati di detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La coppia è stata fermata e controllata mentre si accingeva ad uscire dal loro appartamento e lo stesso controllo è stato esteso alla casa, dove sono stati trovati 160 grammi di marijuana, 120 di eroina, 85 di cocaina e 21.000 euro in banconote di piccolo taglio e materiale utile al confezionamento per le dosi destinate alla vendita al dettaglio.

La coppia è stata quindi arrestata e l’uomo è stato portato nel carcere di Uta, mentre la donna è stata riportata nella sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattina di oggi si terrà per lei l’udienza direttissima.