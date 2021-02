Una vasta area depressionaria è in evoluzione sul Mediterraneo occidentale e a partire dalla serata di oggi sulla Sardegna sono previste piogge e locali temporali.

Al suo seguito affluirà aria artica dai quadranti nord-orientali, le temperature intorno ai 1400 metri passerà dagli attuali 8 gradi ai -8 / -10 su buona parte dell’isola, con probabili nevicate e formazione di ghiaccio a basa quota, anche nelle coste.

“Durante la notte tra oggi e domani le piogge si estenderanno a gran parte del territorio Sardo. Temperature inizialmente alte, pioverà anche sul Gennargentu, la perturbazione, con il suo perno che nel frattempo avrà attraversato l’isola per ritrovarsi sul Tirreno, riuscirà a pilotare in maniera anche irruenta l’aria Artica verso la Sardegna, con ingresso a partire dalla Gallura sottoforma di Grecale -afferma Dario Secci, meteorologo di Sardegna Clima – quota neve in progressivo calo, che dai 1200-1300 m del mattino, si porterà a 6-700 m nel pomeriggio sul settore nord-orientale”.

“Mentre domenica sarà una giornata fredda e ventilata su gran parte della Sardegna, con temperature sotto i 10°C anche durante le ore centrali della giornata; in montagna sarà una giornata di ghiaccio, ovvero con temperature massime sotto zero, dopo il tramonto, laddove vi saranno le condizioni favorevoli, si andrà sotto zero anche a quote di bassa collina/pianura – prosegue Secci – è molto probabile che lunedì la Sardegna si risveglierà sotto zero, localmente in maniera anche abbondante, escludendo le zone litoranee e sub-litoranee del settore orientale, dove l’aria sarà parzialmente mitigata nei bassissimi strati dalle acque del mare”.