Nel corso della notte una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Armungia (Su) impegnata in servizio perlustrativo nel comune di Ballao, con compiti di verifica del rispetto delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19, ha contestato una violazione amministrativa da 400 euro ognuno, a un 37enne e a un 24enne, disoccupati del paese, il secondo con precedenti a carico e gravato dalla misura di prevenzione personale dell’ “Avviso Orale”.

I due sono stati fermati e controllati alle 23 di ieri in via Cagliari, a Ballao, a bordo di una Fiat Punto, e non hanno saputo fornire una valida giustificazione circa la loro presenza per strada, in violazione dell’obbligo del coprifuoco. I due saranno segnalati alla Prefettura.