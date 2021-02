All’uomo era già stata sequestrata la patente, ora anche la macchina I carabinieri di Decimomannu (Su) hanno denunciato un 40enne di Quartu Sant’Elena, disoccupato con precedenti denunce a carico, per aver fornito false generalità.

L’uomo, alla guida di una Jeep Cherokee, era rimasto coinvolto in un sinistro stradale senza feriti avvenuto sulla SS 130 al km 12 in territorio di Decimomannu e, asserendo di non avere con se la patente, aveva forniva ai militari intervenuti per i rilievi, false e fantasiose generalità, al fine di eludere la sua identificazione.

Lo stesso, dai controlli eseguiti è risultato inoltre essere privo di patente perché già revocata. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro per la successiva confisca.