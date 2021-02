I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias (Su), ieri, a conclusione di un intervento posto in essere per effettuare i necessari accertamenti in merito a una querela presentata da un barista 50enne di Uta, hanno denunciato per “minaccia” uno studente 40enne, già gravato da precedenti denunce. Questi, il giorno precedente si era presentato intorno alle 21 nel bar della vittima, brandendo platealmente una zappa, minacciando di morte la vittima per futili motivi riconducibili alla sfera lavorativa dello stesso.