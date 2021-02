BardoMagno, il progetto musicale di Feudalesimo e Libertà, lancia un nuovo brano che uscirà il giorno di San Valentino, il prossimo 14 febbraio.

BardoMagno che è la diretta espressione della voce de lo Imperatore fatta in musica pubblica “La cintura di castità” il nuovo brano che sarà disponibile il lyric video ufficiale sul canale ufficiale della band.

“Il brano parla del dono di San Valentino desiderato da ogne donna dal 476 d.C in poi: la cintura di castità. Qual miglior dono per incentivare la propria dama alla castità? Qual miglior dono per potersi proteggere dalle scorribande perpetrate da demoniaci idraulici e postini che vengono a bussare peccaminosamente all’uscio con intenzioni fornicatrici? Qual miglior dono per potersi felicemente dedicare alle pugna, senza pensieri o preoccupazioni? Come bardi imperiali, abbiamo scritto questa canzone per chi, nel 2021 crede ancora che la risposta a queste domande sia “un fiore” e non, appunto una “cintura di castità”, afferma bardoMagno.