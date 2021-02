Maxi finanziamento per le scuole del Comune di Selargius. Sul piatto c’erano già oltre due milioni di euro, ora se ne aggiungono altri 650mila euro circa destinati agli stabili cittadini che ospitano le materne. “Una somma importante, che ci consentirà di intervenire nei sei istituti presenti nel nostro territorio, proseguendo nel cammino per la messa a norma e riqualificazione dell’intero patrimonio scolastico, avviato anni fa e mai interrotto”, sottolineano il sindaco Gigi Concu e Gabriella Mameli, vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici.

Gli uffici, con apposita determina, hanno avviato l’iter: si parte con la nomina del responsabile unico del procedimento, per poi proseguire con le altre tappe, necessarie per arrivare alla fase pratica. “In base alle priorità ed esigenze di ogni stabile ragioneremo sugli interventi da eseguire”, sottolinea la vicesindaca. Il primo obiettivo è la messa in sicurezza, il secondo il risparmio energetico. Ma nei progetti si parla anche di nuovi spazi, impianti fotovoltaici, bioclima e tanto altro. L‘importo più alto è finalizzato ai lavori di adeguamento alle norme di sicurezza delle elementari di via Parigi, dove gli operai sono già all’opera.

L’intervento prevede una spesa pari a 703mila e 190 euro, risorse arrivate nelle casse comunali grazie al Patto per il Sud. “Tra gli interventi previsti rientra la rimozione dell’attuale copertura della palestra, inadeguata a fermare le infiltrazioni d’acqua piovana e i cui pannelli per quanto coibentati non garantivano più sufficienti prestazioni termiche e acustiche. Abbiamo così previsto una più innovativa copertura metallica, attraverso pannelli isolati e microventilati a protezione e multistrato”, spiega la vicesindaca. “Interverremo anche nel corpo spogliatoi, con il rifacimento del manto impermeabile, realizzando inoltre un marciapiede lungo il perimetro esterno della palestra con l’obiettivo di completare in sicurezza i percorsi di accesso ed evitare ristagni d’acqua”, prosegue. “In più si è pensato anche a un nuovo ingresso pedonale direttamente dalla via Vienna”.

Lavori appena ultimati nella materna di via Canova: importo lavori poco di 414mila euro, che “hanno consentito di riqualificare lo stabile dal punto di vista energetico, acustico e termico, di realizzare un nuovo corpo di fabbrica, la ridefinizione degli spazi interni consistente nell’ampliamento di un’aula, che sarà destinata alle attività libere, rifacimento complessivo dell’impianto elettrico, sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con nuovi apparecchi a led e controlli automatici”. Procedono le opere anche in via Bellini, dove, con una spesa complessiva di quasi 415mila euro, si sta procedendo con i seguenti interventi: realizzazione dell’impermeabilizzazione e della coibentazione termica orizzontale e verticale; sostituzione infissi, dei sistemi di oscuramento e dell’illuminazione interna con lampade a led, e in più l’installazione di fonti rinnovabili. Entro l’anno verranno realizzati nove impianti fotovoltaici in altrettanti stabili: via Custoza, via Roma, via Lussu, l’infanzia di via Bixio, via Rossini, Canova, Bellini, via Leonardo Da Vinci e via delle Orchidee.