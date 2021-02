I carabinieri di Gonnosfanadiga (Su), a conclusione di un’indagine scaturita a seguito di una denuncia di furto presentata dal 60enne Parroco della Chiesa del Sacro Cuore, hanno denunciato per furto aggravato una 25enne e una 27enne rom domiciliate a San Nicolò D’Arcidano (Or), che vantano un corposo curriculum di denunce per vicende analoghe.

Intorno alle 10 di ieri mattina, nel corso di un servizio perlustrativo in paese, i militari hanno identificato le due e le hanno riconosciute nelle autrici dei furti subiti dalla Parrocchia e a suo tempo raffigurate nelle immagini del sistema di videosorveglianza dell’edificio di culto. Nella circostanza la prima delle due, a seguito di perquisizione personale, è stata trovata in possesso di una banconota falsa da 50 euro. Le due ragazze indossavano anche gli stessi abiti che vestivano in occasione dei furti a suo tempo perpetrati.