Sono 13.908 i test positivi al Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano 15.146. Le vittime oggi sono 316, mentre ieri se ne contavano 391.

Sono 305.619 i test (tra tamponi molecolari e antigenici rapidi) effettuati nelle ultime 24 ore in tutta la Penisola. Ieri erano 292.533 (13 mila in meno). Il tasso di positività è del 4,5% (ieri 5,1%, lo 0,6 in più di oggi).